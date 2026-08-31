YENİ Parti’de ilk PM toplantısı: Özgür Özel’den “Yeni bir başlangıç” mesajı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’daki parti genel merkezine giriş yaparak çalışmalarına başladı. Parti Meclisi toplantısı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Özel, genel merkez binasına çalışmak üzere ilk kez geldiğini söyledi.

Özel, daha önce binayı yalnızca inşaat aşamasında gezdiğini belirterek, yeni dönemin ilk toplantısına ilişkin mesajlar verdi.

YENİ Parti’de 91 kurucuyla ilk toplantı

Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısının 91 kurucu ile PM üyeleri ve yedek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Özel, “Yeni bir başlangıç çok heyecanlıyız. Birazdan 91 kurucumuzla ve parti meclisimizin üyeleriyle ve yedek üyeleriyle birlikte ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ben de binaya çalışmak üzere ilk kez geliyorum. Daha önce inşaat aşamasında sadece gezmiştim” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: Türkiye önemli bir dönüşüme tanıklık ediyor

Türkiye’nin önemli bir dönüşüme tanıklık ettiğini söyleyen Özel, partisinin kısa sürede ulaştığı üye sayısına dikkat çekti.

Avrupa’daki sosyal demokrat partiler üzerinden karşılaştırma yapan Özel, “Avrupa'da Avrupa'nın en güçsüz sosyal demokrat partileri ki iktidarda olan partiler ya da iktidar ortağı olan partiler, onların toplamı kadar üyeye bu kadar kısa sürede eriştik” dedi.

“Büyük bir dayanışma, büyük bir heyecan, büyük bir umut var”

Özel, partiye yönelik ilgi ve desteğin kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediğini belirtti.

“Büyük bir dayanışma, büyük bir heyecan, büyük bir umut var tüm ülkede” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Allah bizi mahcup etmesin. Biz elimizden geldiği kadarıyla bize güvenenlere, bize gönülden destek verenlere, önce manen sonra da madden bu kadar çok sahip çıkan insanların beklentilerine onların beklentilerine uygun bir şekilde başarılı olmak zorundayız.”

Özel: O sorumluluğu hissederek bu kapıdan giriyoruz

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamasının sonunda partiye destek verenlerin beklentilerine karşı duydukları sorumluluğu vurguladı.

Özel, yeni genel merkezde çalışmalarına başlarken, “O sorumluluğu hissederek bu kapıdan içeriye giriyoruz” ifadelerini kullandı.