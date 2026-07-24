Yeni Parti'ye kaç milletvekili katıldı? Katılan isimler kimler?

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Özgür Özel en son yaptığı grup toplantısında Yeni Parti'nin sinyalini vermişti. Daha sonra yapılan açıklamada Yeni Parti'nin kurulacağını belirtmişti. Bugün Özel, CHP’den istifa etti ve YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzaladı. Şimdi sıkça gelen soru "Yeni Parti'ye kaç milletvekili katıldı" şeklinde...

Yeni Parti'ye kaç milletvekili katıldı?

Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti'ye 91 kişi katıldı.

AHMET TUNCAY ÖZKAN

AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU

ALİ GÖKÇEK

ALİ MAHİR BAŞARIR

ALİYE COŞAR

ALİYE TİMİSİ ERSEVER

ASU KAYA

AŞKIN GENÇ

AYÇA TAŞKENT

AYHAN BARUT

AYKUT KAYA

AYLİN YAMAN

BARIŞ KARADENİZ

BEKİR BAŞEVİRGEN

BİLAL BİLİCİ

BURHANETTİN BULUT

BÜLENT TEZCAN

CAVİT ARI

CEMAL ENGİNYURT

CUMHUR UZUN

DENİZ YAVUZYILMAZ

DENİZ YÜCEL

DOĞAN DEMİR

EDNAN ARSLAN

ELVAN IŞIK GEZMİŞ

ENSAR AYTEKİN

EVRİM KARAKOZ

EVRİM RIZVANOĞLU EMİR

EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL

FAHRİ ÖZKAN

FETHİ AÇIKEL

GAMZE TAŞCIER

GİZEM ÖZCAN

GÖKAN ZEYBEK

GÖKÇE GÖKÇEN

GÖKHAN GÜNAYDIN

HARUN ÖZGÜR YILDIZLI

HASAN ÖZTÜRK

HİKMET YALIM HALICI

İBRAHİM ARSLAN

İSMAİL ATAKAN ÜNVER

İSMET GÜNEŞHAN

İZZET AKBULUT

KAYIHAN PALA

MAHMUT TANAL

MEHMET SALİH UZUN

MEHMET TAHTASIZ

MELİH MERİÇ

METİN İLHAN

MURAT BAKAN

MURAT ÇAN

MURAT EMİR

MUSTAFA ERDEM

MUSTAFA SARIGÜL

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

MÜHİP KANKO

NAİL ÇİLER

NAMIK TAN

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU

OKAN KONURALP

ORHAN SÜMER

ÖZGÜR CEYLAN

ÖZGÜR ERDEM İNCESU

ÖZGÜR KARABAT

ÖZGÜR ÖZEL

REŞAT KARAGÖZ

SEDA KAYA ÖSEN

SERVET MULLAOĞLU

SEYİT TORUN

SİBEL SUİÇMEZ

SUAT ÖZÇAĞDAŞ

SÜLEYMAN BÜLBÜL

SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ

ŞEREF ARPACI

TAHSİN OCAKLI

TALAT DİNÇER

TALİH ÖZCAN

TEKİN BİNGÖL

TURAN TAŞKIN ÖZER

TÜRKAN ELÇİ

UĞUR BAYRAKTUTAN

ULAŞ KARASU

UMUT AKDOĞAN

UTKU ÇAKIRÖZER

ÜMİT ÖZLALE

VELİ AĞBABA

YAŞAR TÜZÜN

YUNUS EMRE

YÜKSEL TAŞKIN

ZEYNEL EMRE

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU