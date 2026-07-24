Yeni Parti'ye kaç milletvekili katıldı? Katılan isimler kimler?
Yeni Parti kuruldu. Özgür Özel Cumhuriyet Partisi'nden istifa etti ve Yeni Parti kuruluş evraklarını imzaladı. Şimdi kaç milletvekilin CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katıldığı merak ediliyor. İşte detaylar...
Özgür Özel en son yaptığı grup toplantısında Yeni Parti'nin sinyalini vermişti. Daha sonra yapılan açıklamada Yeni Parti'nin kurulacağını belirtmişti. Bugün Özel, CHP’den istifa etti ve YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzaladı. Şimdi sıkça gelen soru "Yeni Parti'ye kaç milletvekili katıldı" şeklinde...
Yeni Parti'ye kaç milletvekili katıldı?
Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti'ye 91 kişi katıldı.
AHMET TUNCAY ÖZKAN
AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
ALİ GÖKÇEK
ALİ MAHİR BAŞARIR
ALİYE COŞAR
ALİYE TİMİSİ ERSEVER
ASU KAYA
AŞKIN GENÇ
AYÇA TAŞKENT
AYHAN BARUT
AYKUT KAYA
AYLİN YAMAN
BARIŞ KARADENİZ
BEKİR BAŞEVİRGEN
BİLAL BİLİCİ
BURHANETTİN BULUT
BÜLENT TEZCAN
CAVİT ARI
CEMAL ENGİNYURT
CUMHUR UZUN
DENİZ YAVUZYILMAZ
DENİZ YÜCEL
DOĞAN DEMİR
EDNAN ARSLAN
ELVAN IŞIK GEZMİŞ
ENSAR AYTEKİN
EVRİM KARAKOZ
EVRİM RIZVANOĞLU EMİR
EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
FAHRİ ÖZKAN
FETHİ AÇIKEL
GAMZE TAŞCIER
GİZEM ÖZCAN
GÖKAN ZEYBEK
GÖKÇE GÖKÇEN
GÖKHAN GÜNAYDIN
HARUN ÖZGÜR YILDIZLI
HASAN ÖZTÜRK
HİKMET YALIM HALICI
İBRAHİM ARSLAN
İSMAİL ATAKAN ÜNVER
İSMET GÜNEŞHAN
İZZET AKBULUT
KAYIHAN PALA
MAHMUT TANAL
MEHMET SALİH UZUN
MEHMET TAHTASIZ
MELİH MERİÇ
METİN İLHAN
MURAT BAKAN
MURAT ÇAN
MURAT EMİR
MUSTAFA ERDEM
MUSTAFA SARIGÜL
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
MÜHİP KANKO
NAİL ÇİLER
NAMIK TAN
NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
OKAN KONURALP
ORHAN SÜMER
ÖZGÜR CEYLAN
ÖZGÜR ERDEM İNCESU
ÖZGÜR KARABAT
ÖZGÜR ÖZEL
REŞAT KARAGÖZ
SEDA KAYA ÖSEN
SERVET MULLAOĞLU
SEYİT TORUN
SİBEL SUİÇMEZ
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
SÜLEYMAN BÜLBÜL
SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ
ŞEREF ARPACI
TAHSİN OCAKLI
TALAT DİNÇER
TALİH ÖZCAN
TEKİN BİNGÖL
TURAN TAŞKIN ÖZER
TÜRKAN ELÇİ
UĞUR BAYRAKTUTAN
ULAŞ KARASU
UMUT AKDOĞAN
UTKU ÇAKIRÖZER
ÜMİT ÖZLALE
VELİ AĞBABA
YAŞAR TÜZÜN
YUNUS EMRE
YÜKSEL TAŞKIN
ZEYNEL EMRE
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU