Yeni sıcak hava dalgası geliyor

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum, Erzincan, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Kars çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçecek.