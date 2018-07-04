Yeni sisteme ilişkin ilk mevzuat değişikliği tamam
Tüm yasa, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu Kararları değişti.
Ankara- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmeden önce gerekli mevzuat düzenlemelerinin ilki yayınlandı.
Resmi Gazete’de yayınlanan 477 sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK ile yürürlükteki yasa , yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararlarında, Başbakan ve Bakanlar Kurulu’na yapılan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayıldı.
Bu düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın and içerek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.