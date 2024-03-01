Yeni yargı paketindeki TMSF maddesi tekliften çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu'nda 'Sekizinci Yargı Paketi' olarak bilinen 'Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmeler kapsamında bugün bir değişiklik önergesi teklif edildi. Söz konusu önerge, genel kurulda kabul edildi.

Buna göre 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde yargı mercilerince kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanabilmesini' içeren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.