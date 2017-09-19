'Yeni yurtlar yapmaya devam ediyoruz'

19 Eylül 2017

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan'ı ziyaretinde, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı, Kırşehir Kitap Fuarı ve gençlik merkezlerini ziyaret ettiklerini, Kırşehir için önemli yatırım planlarının bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumların sesi olduğunun altını çizen Bak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Amerika'da, Birleşmiş Milletler'de tüm dünya mazlumları için önemli bir konuşma yapacak. Biliyorsunuz; Türkiye, insani yardım açısından, dünyada mazlumların, sığınacağı, onların sesi olan bir ülkedir. Liderimiz, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesidir. O gücünü milletinden alıyor. Bunu 15 Temmuz'da milletine çağrı yaptığında gördük. Çünkü o gönülleri fethetmesini, gönüllere dokunmasını çok iyi biliyor. Biz, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz. Bizim noktamız Rabia'dır. Aç durulur, susuz kalınır, vatansız olunmaz. Saatlerce yürüyebilir, çalışabiliriz ama vatansız yapamayız, ne kadar servetin olursa olsun, vatan olmadığı zaman her şey boştur. O yüzden vatanımıza 15 Temmuz'da, Çanakkale'de sahip çıkan bu aziz millet ülkemizi geleceğe taşımak için hep birlikte yürümeye devam edecek. Milletimiz 15 Temmuz'da şunu söylemişti; 'Bizi kimin yöneteceğine sadece biz karar veririz. Darbelere müsaade etmeyiz. Milletin gücü, tankın gücünü yenmiştir, silahın gücünü yenmiştir. Milletin gücü üzerinde hiç bir gücü tanımıyoruz.' Dolayısıyla biz ülkemize hizmet etmeye ve çalışmaya devam edeceğiz."

Kredi Yurtlar Kurumunun bakanlığına bağlı olduğunu hatırlatan Osman Aşkın Bak, sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlerimiz, çocuklarımız üniversitelere başladı ve yurtlara yerleştiler. Cumhurbaşkanımız, öğrenim kredisini 470 lira olarak açıkladı. Öğrencilerimize kredilerini vereceğiz ve 425 liradan 470 liraya yükseltildi. Biz iktidara geldiğimizde 45 liraydı. Gençlere, üniversitelerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Yeni yurtlar yapmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 611 bin yatağa çıktık. Hedefimiz, yurt sayılarını arttırmak. Yıl sonuna kadar 20-30 bin yatak daha ilave edeceğiz. 2019'a kadar da çok yüksek miktarda yurt yapmayı ve yatak kapasitesini arttırmayı planlıyoruz."

Teşkilatlarının farklı kademelerinde görev alan partililere teşekkür eden Bak, beraber çalışarak ülkeye hizmet ettiklerini vurguladı.

Bakan Bak'a ziyaretinde AK Parti Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya ile Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva da eşlik etti.

Kaynak: AA