Yeni yüzyıla daha güçlü ve özgüvenli giriyoruz

A. Fikret Kileci / GAİB Koordinatör Başkanı

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı­nı geride bırakan Cumhuri­yetimizin ikinci yüzyılına girer­ken özel bir heyecanı taşıyoruz. Millî Mücadeleyi Cumhuriyetle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının li­derliği, ileri görüşü ile asil mille­timizin azmi ülkemizin küllerin­den doğmasını sağlamıştır. İlan edildiği 1923’ten beri Cumhuri­yetimiz bölgesel ve küresel çapta birçok sınamadan geçmiş ve hep­sinden güçlenerek çıkmıştır. Her türlü yoksunluğun fazlasıyla his­sedildiği Cumhuriyet’in ilk yılla­rından bugüne ekonomik, askeri ve siyasi alanlarda köklü değişim­ler yaşadık. Şanlı tarihimizden al­dığımız ilhamla Cumhuriyet’in yeni yüzyılına çok daha güçlü çok daha özgüvenli çok daha umutlu giriyoruz.

Ülkemizi daha ileriye taşıma hedefimiz var

Yeni dönemde ülkemizdeki her ferdin Cumhuriyeti daha ileriye taşımak için azimle çalışması ge­rekiyor. Dünya sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde. Bu değişime ayak uydurabilen ülkeler hakimi­yet sağlarken yerinde sayanlar ise boyun eğmeye mahkumlar. Bizim bugünleri görebilmemiz için ata­larımızın nasıl bedeller ödediğini biliyoruz. Onlara şükran ve min­net borcumuz var, ödenen bedel­ler o kadar büyük ki bu borç asla ödenmez. Dolayısıyla durmadan çalışarak Cumhuriyetimizi daha ileriye taşıyarak biz üzerimize dü­şeni yapmalı ve gelecek nesilleri­mize, şehit ve gazilerimizin kanla­rıyla ve canlarıyla yazdığı tarihi­mizin bilincini aşılamalıyız.

Biz GAİB olarak temsil ettiği­miz 15 bini aşkın üyemiz ile ülke­mizin lokomotif ihracat bölgele­rinden birisi olmaya devam etmek için var gücümüzle çalışacağız. Ülkemizin kalkınma hedeflerine azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki eko­nomik bağımsızlık olmadan diğer alanlarda bir bağımsızlıktan söz edilemez. Biz de Cumhuriyetimi­zin bize getirdiği kazanımların bi­linciyle hareket etmeye ve onu ya­şatmaya devam edeceğiz. Cumhu­riyetimizin ilanına giden yolda ve onu ayakta tutma uğruna eşsiz fe­dakarlıklarda bulunan tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.