“Yeni yüzyılda dijital dönüşüm hayati öneme sahip”

Serdar Sağlam / Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Dijital dönüşüme ayak uydurmak artık tüm dünya ülkelerinin ilk sırasında olması gereken en önemli alanlardan biri. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında dijital dönüşüm, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için hayati bir öneme sahip. Bu dönemde eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye kadar birçok alanda atılacak adımlar, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek.

Global rekabette etkin rol almasına olanak tanıyacak

Eğitim sisteminin dijital becerilerle güncellenmesi, öğrencilerin geleceğin iş dünyasına hazır bir şekilde yetişmelerini sağlayacak. Teknoloji ve inovasyon alanında yapılacak Ar-Ge yatırımları, Türkiye’nin global rekabette daha etkin bir rol almasına olanak tanıyacak. Siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi, dijital dönüşümün getirdiği risklere karşı koruma sağlayacak, veri ve kişisel mahremiyetin korunması için yasal düzenlemeler ülkenin dijital güvenliğini artıracak.

Türkiye’de dijital dönüşüm toplumsal dönüşüm aracı olacak

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği'nin (UDGD) Türkiye'nin ikinci yüzyılında dijital dönüşüme yapacağı katkılar, ülkenin hem global rekabette daha iyi bir konuma gelmesini sağlayacak hem de sosyal ve kültürel anlamda daha ileriye taşıyacak. Bu çok yönlü etki, Türkiye’nin yüzüncü yılında dijital dönüşümü sadece bir teknolojik yenilik olarak değil, aynı zamanda bir toplumsal dönüşüm aracı olarak konumlandırabilir. Dijital dönüşüm, sadece teknolojik bir olgu değildir; aynı zamanda bir kültürel dönüşümü de ifade eder. UDGD'nin bu alandaki çalışmaları, dijital teknolojilerin günlük yaşama, eğitime ve iş dünyasına entegrasyonunu kolaylaştırarak, Türkiye'nin kültürel dönüşümüne de katkı sağlayacak.