"Yeniden dirilişin sembolü Cumhuriyete selam olsun"
Cumhuriyet, Türk milletinin yokluklar içinde gösterdiği azim ve inancın, şanlı mücadelesi ile yeniden dirilişinin sembolüdür. Bağımsızlık mücadelesinin en büyük armağanı Cumhuriyettir.
Gürsel Baran / Ankara Ticaret Odası Başkanı
Türk milletinin kahramanlık destanı yazdığı bağımsızlık mücadelesinin en büyük armağanı Cumhuriyet, aslına bakılırsa yeniden dirilişi sembolüdür. Dolayısıyla ona selam olsun. Bugün itibarıyla milli mücadele ruhunu ülkenin kalkınması ve gelişmesi için de harekete geçiren Türk milleti azmiyle, birlik ve beraberliğiyle 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti’ni gelişmiş, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke durumuna taşıdı.
Odamızın da 100’üncü yılını kutlamanın gururu var
Genç Cumhuriyet’in ekonomik gelişiminde rol üstlenen, Cumhuriyet ile yaşıt Ankara Ticaret Odası’nın da 100’üncü yılını içinde bulunduğumuz yıl da kutluyoruz. Dolayısıyla yaptığımız tüm çalışmalarla başkentimizi gururlandırıyoruz. Milli Mücadelemizin son kalesi, Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’da teknolojiyi ticaretle buluşturuyor, dünyadaki her bir yeniliğin ülkemize ve şehrimize taşınmasına öncülük ediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti dünyada söz sahibi bir ülke oldu
Şu bilinmelidir ki Türk milletinin, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahramanlık destanı yazdığı bağımsızlık mücadelesinin en büyük armağanı Cumhuriyettir. Çünkü Cumhuriyet, Türk milletinin yokluklar içinde gösterdiği azim ve inancın, şanlı mücadelesi ile yeniden dirilişinin sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı mirasa sahip çıkan Türk milleti, milli mücadele ruhunu ülkenin kalkınması ve gelişmesi için de harekete geçirerek, azmiyle, birlik ve beraberliğiyle 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti’ni gelişmiş, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke durumuna getirmiştir.
Başkentimizin odası olmanın sorumluluğunu taşıyoruz
Cumhuriyetimiz ile yaşıt, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinin Ticaret Odası olmanın sorumluluğu içinde, asırlık geçmişimizin geleneğiyle ticaretin mührünü gelecek yüzyıllarımıza da vurmak için çalışıyoruz. Milli Mücadelemizin son kalesi, Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’da teknolojiyi ticaretle buluşturuyor, dünyadaki her bir yeniliğin ülkemize ve şehrimize taşınmasına öncülük ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve vatanımız için milli mücadeleden bu yana can veren tüm şehitlerimize minnetimizi unutmuyor, bu toprakların canla kanla vatan haline getirildiğini bir an için aklımızdan çıkarmadan Cumhuriyet’e sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyorum.