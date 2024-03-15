Yeniden Refah lideri Erbakan anketlerden pay biçti: Yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız

Partisinin İstanbul'daki Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Büyük İstanbul İftar Programı'nda konuşan Erbakan, partinin yükselişinin artık herkes tarafından görüldüğünü, İstanbul'da 1 Nisan itibarıyla ahlaklı belediyecilik hizmetlerini başlatacaklarını söyledi.

Anket firmalarının partisinin oyunun artacağı konusunda hemfikir olduğunu belirten Erbakan, "Geçen seçimde bizi 'diğer'lerinin arasında gösterip yüzde 1 bile vermeyen anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız." ifadesini kullandı.

Parti üye sayılarında da yükselişi gördüklerini anlatan Erbakan, son 6 ayda 260 binden 474 bin üye sayısına çıktıklarını dile getirdi.

Erbakan, "Bugün yarın 480 bin üye sayısı olan MHP ve 500 bin üyesi olan İYİ Partiyi de geride bırakacağız. Seçimlere Türkiye'nin en büyük 3. üye sayısına sahip partisi olarak gireceğiz. Seçimlerin ardından 1 milyon hedefine ulaşacağız." diye konuştu.