'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

SGK'dan para almak için 112 personeli ile bebekleri özel hastanelerin yoğun bakımlarına sevk ederek, orada ölüme terk eden 'yenidoğan çetesi' ile ilgili soruşturma sürüyor. Şu ana kadar 12 bebeğin ölümüne neden olan çete üyesi 22 kişi tutuklanırken, çetenin çalıştığı hastaneler de mercek altına alındı.

Ruhsatı iptal edildi

Bu kapmamda iddianamede yer alan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesinin ruhsatı iptal edildi. Sağlık Bakanlığının ruhsat iptaline ilişkin kararı, hastane yönetimine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi.

Hastanede tedavi gören hastalar başka hastanelere nakledildi.

İki hastanenin faaliyetleri askıya alınmıştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 22'si tutuklu 47 şüphelinin bulunduğu “yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 hastane ve sağlık şirketi içerisinde bulunan İstanbul'daki Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ile Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesinin de faaliyetleri askıya alınmıştı.

Böylece ruhsatı iptal edilen özel hastane sayısı 9'a yükseldi.

Şu ana kadar yenidoğan çetesi ile ilgili neler biliniyor?