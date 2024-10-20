'Yenidoğan Çetesi'nin HTS kayıtları ortaya çıktı: Elebaşı ve yöneticiden korkunç itiraflar...

İstanbul'da yürütülen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında, polis fezlekesinde suç örgütü üyelerinin bebek ölümleri ve sağlık ihmalleriyle ilgili HTS kayıtlarına ulaşıldı. Fezlekede yer alan telefon konuşmaları, suç örgütünün elebaşı Fırat Sarı'nın bebek ölümleri ve yanlış teşhislerle ilgili konuşmalarını ortaya koydu.

Sarı'nın, örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir ile yaptığı görüşmelerde, yanlış müdahale sonucu hayatını kaybeden bir bebek ve Gebze'den getirilen başka bir bebeğin gecikmiş tedavi sebebiyle görme yetisini kaybetmesi konuşuluyor. Doktor ve hemşirelerin bu olayları gizlemek için yaptıkları konuşmalar da fezlekeye dahil edildi.

Suç örgütüne ait banka hesap hareketleri de incelemeye alındı. Fezlekede, örgüt elebaşı Fırat Sarı'nın sahibi olduğu Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi üzerinden örgüt üyelerine yapılan para transferleri kayıt altına alındı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan fezlekede, "Yenidoğan çetesi"nin İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan ani denetimlerdeki evrak saklama, değiştirme çabaları ve yaşadıkları panik, HTS kayıtları ile polis değerlendirmesine yansıdı.

Yapılan çalışmalarda örgütün elebaşı Fırat Sarı başta olmak üzere tüm üyelerin, 25 Eylül ile 10 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan ani denetimlerle ilgili, birbirleriyle 111 telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Fezlekede, 41 kişinin suç örgütüne karıştığı, 197 suç eylemi ve bebek ölümleriyle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor.