Yer Kapadokya... Özbek turistin çantasını çalan Vietnamlı tutuklandı
Nevşehir'deki Kapadokya bölgesini gezen Özbekistanlı turist çantasını tuvalette unuttu. Turistin başvurduğu polis, incelemesinde çantanın Vietnamlı turist tarafından çalındığını belirledi. Zanlı tutuklandı.
Nevşehir'de Kapadokya'ya tatile giden Özbekistan uyruklu İntizor Aıtbaeva, Kayaşehir yakınlarında bulunan bir caminin lavabosuna girdi. Çantasını burada unutan Aıtbaeva daha sonra polise müracaatta bulundu.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda çantanın Vietnam uyruklu 51 yaşındaki Ly The He tarafından çalındığı tespit edildi.
Otelde gözaltına alındı
Ly The He'nin yakalamasına yönelik çalışmalarda şüpheli şahsın Ürgüp ilçesinde bir otelde konakladığını tespit eden polis ekipleri, şahsı kaldığı odasında gözaltına aldı.
Turistin odasındaki aramada çanta, pasaportlar, 100 euro, 300 dolar, 7 bin 447 lira ve cep telefonu şarj aleti bulundu.
"Hırsızlık" suçundan gözaltına alınan turist emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.