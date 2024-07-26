Yerel seçim rüzgarı: Dört ayda CHP'ye 70 bin yeni üye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım programında yaptığı konuşmada, Yıldırım'da siyaseten çok zorlandıklarını söyledi.

Gelecek seçimler için daha çok çalışacaklarını belirten Özel, "Bursa'nın siyasette örgütün en çok zorlandığı, en çok emek verdiği, en fedakar üyelerinin bulunduğu ve 'Ne zaman Yıldırım'ı alacağız, Türkiye'de iktidarı da alacağız.' diye bellediğim bir ilçedir. Onun için buraya da geldim." diye konuştu.

100 bin yeni üye

Özel, yerel seçimlerdeki çalışmalarından dolayı teşkilatına teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"(Yıldırım ilçesi) Bu sefer olmadı ama bir dahakine mutlaka olacak. Buna yürekten inanıyorum. Seçimler geçtiğinden beri yaptığımız çağrıyla partimize resmen kaydı gerçekleşen 70 bine yakın üye var. Rakam 100 bine yaklaşıyor, işlemleri sürenlerle birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hızla büyüyor. Seçim akşamı kürsüden şunu söylemiştim: 'O yüzde 25'lik cam tavan artık kırıldı. Artık Cumhuriyet Halk Partisinin önündeki engeller kalktı, bundan sonra hızla büyümeye, hızla güçlenmeye devam edeceğiz.' demiştim. O gün de söyledim, Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilde, 973 ilçede söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir siyasi parti değildir."