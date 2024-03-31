Yerel seçim sonuçları 2024: İmamoğlu'ndan zafer konuşması... 'İstanbul halkı yetkiyi verdi'

Türkiye, yerel yönetimleri seçmek üzere bugün sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da sandıkların 84.91'i açıldı. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 50.67'sini; AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 40.52 oy oranına ulaştı. İmamoğlu, oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Şu an itibarıyla 1 milyonun üzerinde oyla hemen hemen sonuçlar belli olmuştur diyebiliriz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu an itibarıyla 1 milyonun üzerinde oyla hemen hemen sonuçlar belli olmuştur. Yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkı bize vermiştir diyebiliriz. Açıkçası yüzde 52'ye yakın bir oy oranımızda yüzde 39,5 civarında bir oy oranı iki rakip arasındaki farkı tariflemekte. Bizi mutlu eden hedeflerimizin ilçeler noktasında da büyük oranda gerçekleşmiş olmasıdır.

11 belediyede de artık elde ettiğimiz veriler gereği sonuçlanma aşamasına gelinmiş neredeyse sonuçlar belli olmuş diyebileceğimiz ilçelerimiz Beyoğlu Bayrampaşa, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar, Şile... Başta Gaziosmanpaşa, Pendik gibi ilçelerimiz olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini ifade etmek isterim.İlçe belediye meclis üyeliklerinin ve ilçe belediye başkanlıklarının sonuçlanmadığını bu noktada ıslak imzalı tutanakların il başkanlığımızın belirlediği şekliyle il başkanlığımıza ulaştırılana kadar takibinin en sıkı şekilde yapılmasını yol arkadaşlarımıza iletmeyi bir borç biliyoruz.

Tabii güzel hemşerilerim dediğim gibi seçimi kazanmış bulunuyoruz. bu başarının elbette paydaşları var. CHP genel başkanımız Özgür Özel'e merkez yönetim kurulu üyelerimize parti meclisi üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki her ilçede belediye başkan adayımız var gerçekten tarihin en düzenli tümüyle insana odaklı 39 ilçe belediye başkan adayımıza ve onların ekip arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul ittifakını içselleştiren ve bu ittifakı güçlendiren insanlarımıza, istanbul ittifakı kavramını ruhen kabul eden herkese halkın oluşturduğu vicdan ittifakına teşekkür ediyorum. Herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sadece seçimlerde değil tüm hayatıma güç katan ve bu zor süreçte en büyük yardımcım olan sevgili eşime, çocuklarıma anneme babam bütün aile fertlerime çok çok teşekkür ediyorum.

Seçmen ne mesaj verdi millet ne görev verdi diye anlamakla yükümlüyüz. Milletin sandıkta verdiği görevleri yok sayanlar eninde sonunda milletin gönlündeki yerlerini kaybederler. Onun için görevleri doğru anlamakla ilgili herkesin yükümlülükleri vardır. İstanbullular bana icraatçı halkçı belediyecilikte tam yol ileri görevini vermiştir. Daha fazla hizmet daha güçlü adımlar atma görevi vermiştir."