YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: İşte İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de sonuçlar netleşti

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. 2024 yerel seçimlerde sonuçlar netleşti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana dahil büyükşehirler son durum şöyle:

İstanbul yerel seçim 2024 sonuçları

Açılan Sandık: % 88.54

CHP adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 50.81

AK Parti adayı Murat Kurum: Yüzde 40.34

Ankara yerel seçim 2024 sonuçları

Açılan Sandık: % 77.98

CHP adayı Mansur Yavaş: Yüzde 58.91

AK Parti adayı Turgut Altınok: Yüzde 32.72

İzmir yerel seçim 2024 sonuçları

Açılan Sandık: % 86.87

CHP adayı Cemil Tugay: Yüzde 48.72

AK Parti adayı Hamza Dağ: Yüzde 37.00

Antalya'da yerel seçim 2024 sonuçları

Açılan Sandık: % 79.97

CHP adayı Muhittin Böcek: Yüzde 48.60

AK Parti adayı Hakan Tütüncü: Yüzde 39.83



Bursa'da yerel seçim 2024 sonuçları

Açılan Sandık: % 82.51

CHP adayı Mustafa Bozbey: Yüzde 47.75



AK Parti adayı Alinur Aktaş: Yüzde 38.28



Eskişehir'de yerel seçim 2024 sonuçları

Açılan Sandık: % 90.26

CHP adayı Ayşe Ünlüce: Yüzde 49.78

AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu: Yüzde 38.85

Adana yerel seçim 2024 sonuçları

Açılan Sandık: %69.42

CHP adayı Zeydan Karalar: Yüzde 46.82

AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir: Yüzde 37.59