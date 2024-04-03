Yerel seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin provokatif ve manipülasyon içeren, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden" sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçimlere ilişkin bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Mahalli İdareler Seçimine ilişkin provokatif ve manipülasyon içeren, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.