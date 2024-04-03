Yerel seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçimlere ilişkin bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Mahalli İdareler Seçimine ilişkin provokatif ve manipülasyon içeren, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.