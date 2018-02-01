Yerli füze HİSAR-A'nın test atışı başarıyla gerçekleştirildi

01 Şubat 2018

Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze HİSAR-A'nın test atışı, Milli Savunma Bakanı Canikli'nin katılımıyla Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi.

Bakan Canikli, beraberinde Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özkol, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ile komuta kontrol merkezine geçti.

Burada, Kara Kuvvetleri Komutanlığının alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hareket halindeki birliklerin, kritik bölge ve noktaların hava savunması kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilen Hava Savunma Füze Sistemi atışını takip eden Canikli, başarıyla gerçekleşen atışın ardından Türk mühendislerini tebrik etti.

Testlerin ardından, füze rampalarının bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Canikli, ASELSAN ve HİSAR sistemlerinin önemli unsurlardan biri olan füze geliştirme faaliyetinin sorumluluğunu üstlenen ROKETSAN çalışanlarına teşekkür ederek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA