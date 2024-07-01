Yerlikaya açıkladı: 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde oldu:

"30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı.

Paylaşım yapılan hesapların %37’sinin BOT; paylaşımların %68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız."

Kayseri’de ne olmuştu?

Kayseri’de Suriye uyruklu olduğu açıklanan bir kişi, küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. İddia sonrası bazı kent sakinleri göçmenlerle ilişkili olduğu bilinen yerlere saldırmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kalabalık gruplar belli noktalarda toplanarak yabancı uyruklulara ait olduğu belirtilen işyerlerine ve araçlara hasar vermiş, polis olaylara müdahale etmişti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı ve yayın yasağı getirdi.

Kayseri Valiliği, Suriye uyruklu çocuğun devlet koruması altına alındığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, açılacak davaya müdahil olacağını açıkladı.