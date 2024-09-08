Yerlikaya ve Tunç'un Narin Güran mesajında dikkat çeken detay: Aileye başsağlığı dilenmedi

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran, bugün bir derede ölü halde bulundu. Narin'in ölüm haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklamasında, Narin'in cansız bedeninin jandarma tarafından bu sabah bulunduğu kaydedildi. Bakanın açıklamasındaki bir detay sosyal medyanın gözünden kaçmadı.

Yerlikaya'nın Narin'in ailesine başsağlığı dilemeyip açıklamasında yalnızca "Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadesiyle yetinmesi dikkat çekti.

Adalet bakanından da benzer mesaj

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Narin için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tunçi Narin Güran'dan gelen acı haberin herkesi derinden üzdüğünü belirterek şunları kaydetti: "Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."

Bakan Tunç'un da aileye bağsağlığı dilememesi dikkatlerden kaçmadı.

Narin Güran'ın kaybolmasına dair soruşturmada bugüne kadar kızın ağabeyi gözaltına alınıp bırakılmıştı. Kızın DNA'sının aracınd bulunduğu amcası S.G. ise soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.