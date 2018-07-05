Yeşil pasaportlular da AB'ye girerken izin alacak

05 Temmuz 2018

Avrupa Parlamentosu sınırlarından Avrupa Birliği sınırlarından vizesiz geçişlere izin vermeyecek. 2020 yılından itibaren devreye sokulacak olan yeni uygulamayla, Avrupa'ya gitmek isteyen yeşil ve gri pasaport sahipleri güvenlik formu dolduracak. Ayrıca bu form için 7 euro da ücret talep edilecek.

Avrupa Parlamentosu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni sistem, şimdiye kadar vizeye ihtiyaç duymadan AB'ye giriş yapan yolcuların, artık bir seyahat izni almalarını gerektiriyor. Bu sayede sınırlarımıza varmadan önce, kimin AB'ye geldiğini öğrenebileceğiz. Detaylar için videomuzu izleyin" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Parlamentosu'nun paylaştığı videoda ise, "2020 yılında vizesiz geçiş hakkı olan 39 milyon yolcunun AB'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Bu yolcular, ETIAS'a (Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi) başvurmak zorunda. AB'ye gelmeden önce 7 Euro karşılığında internet üzerinden sisteme başvurmaları gerekiyor. 18 yaşının altındaki ve 70 yaşının üstündeki yolcular, sisteme başvururken herhangi bir ücret ödemeyecek. Başvurular, güvenlik birimleri tarafından kontrol edilecek." denildi.

Bu videodaki anlatım ile yeşil pasaport sahibi kişilerin de artık Avrupa seyahatleri öncesi bir işleme tabi olacakları anlaşılıyor.

Yeşil pasaport, bordo pasaporttan farklı olarak en fazla 5 yıl geçerlilik süresine ve daha fazla dolaşım gücüne sahip olan bir pasaport türüdür.

Gri pasaport yani Hizmet Pasaportları, Hükümetçe, Hususi İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere altı aydan az olmamak kaydıyla görevinin müddetince verilir.