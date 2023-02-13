Yeşilay, depremzedeler için psikososyal destek hattı açtı

12 Şubat itibariyle 444 98 01 numaralı hat üzerinden hizmet vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Psikososyal Destek Hattı, ihtiyaç duyan kişilere psikolojik ilk yardım sağlıyor.

Bireyle ilk görüşme sonrası psikososyal ihtiyaçları belirleniyor ve bu doğrultuda görüşmeler sağlanıyor. İlerleyen süreçte; bireyin ihtiyacı ve uzman psikoloğun yönlendirmesiyle çevrim içi (online) veya yüz yüze görüşme gerçekleştirilebiliyor.