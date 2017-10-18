Yeşilay'dan bağımlılıkla mücadele çağrısı: Bi' liran var mı?

18 Ekim 2017

Yeşilay, para vererek farkında olmadan kişilerin bağımlılık yapıcı maddeye ulaşmasını kolaylaştıran vatandaşlara "Bağımlılığa değil, bağımlılıkla mücadeleye destek olun" çağrısında bulunarak, "Bi' liran var mı?" isimli kampanya başlattı.

97 yıldır uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele çalışmaları yürüten Yeşilay, kampanyadan elde edilecek bağışlar ile şu an sadece İstanbul ve Şanlıurfa'da bulunan Yeşilay danışmanlık merkezlerini (YEDAM) yerel yönetimlerin de işbirliğiyle Türkiye'de yaygınlaştıracak.

"Vatandaşlarımızın bağışlarıyla umut olmalarını istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay'ın toplumu ve gençliği bağımlılıklardan korumak amacıyla önleme, koruma, bilgilendirme ve rehabilitasyon çalışması yapan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu aktararak, önce insana dokunmayı, bağımlılara el uzatmayı, onlara hayatın renklerini kazandırmayı misyon edindiklerini bildirdi.

Bu zorlu yoldaki gücü farkındalığı ve duyarlılığı yüksek olan halktan ve gönüllülerinden aldıklarına işaret eden Öztürk, "Bağımlılığa karşı verdiğimiz mücadelede kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyuyor ve tüm vatandaşlarımızda bu mücadelenin bir parçası olması için istek uyandırmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

Sokaklarda madde bağımlılarına verilen her lirayla farkında olmadan, onların madde alımının kolaylaştırıldığına dikkati çeken Öztürk, bu şekilde amacına ulaşmayan paraların, kampanya sayesinde daha değerli bir amaç uğruna kullanılmasını sağlayacaklarını vurguladı.

Yerel yönetimlerin de işbirliği ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek hizmet veren, YEDAM'ları, başta büyük kentler olmak üzere bütün yurda yayacaklarını anlatan Öztürk, "97 yıldır çocukları bağımlılıklardan uzak tutmak için mücadele ediyoruz. Bunu ancak birlikte başarabiliriz. Vatandaşlarımızın kampanyamıza katılarak, bağımlılığa değil, bağımlılıkla mücadeleye destek olmalarını, bağışlarıyla umut olmalarını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA