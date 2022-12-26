Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda 500 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Adrese baskın yapan ekipler, 500 litre sahte içki ile 950 boş şişe, 1750 içki şişesi kapağı ve sahte düzenlenen 760 bandrol ele geçirdi.
Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda 500 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Talatpaşa Mahallesindeki bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese baskın yapan ekipler, 500 litre sahte içki ile 950 boş şişe, 1750 içki şişesi kapağı ve sahte düzenlenen 760 bandrol ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.