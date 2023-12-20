Yılbaşında eşlere hediye alınıyor; giyim ve aksesuarlar çok satıyor

Amazon Türkiye ile Twentify işbirliğiyle hazırlanan araştırma, Türkiye'deki yılbaşı alışkanlıklarına, nasıl kutlama yaptıklarına ve en çok kime hediye aldıklarını ortaya koydu.

Buna göre katılımcıların yüzde 64'ü her yıl yeni yıl için özenle hazırlık yaptıklarını ve yılbaşını kutladıklarını, yüzde 36'sı ise yeni yılı ailelerine veya sosyal çevrelerine uyum sağlamak için kutladıklarını söyledi.

10 kişiden altısı sadece 31 Aralık'ı kutluyor

Katılımcıların yüzde 65'i sadece 31 Aralık gecesi yeni yılı kutlarken, yüzde 35'i 31 Aralık gecesi sevdikleriyle birlikte kutlama yapmanın yanında bu gece öncesinde farklı gruplarla çeşitli kutlamalara da katılıyor.

Katılımcılar, yüzde 53'lük bir oranla hediyeleşmenin yılbaşı döneminin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirtirken, yüzde 37 ile yılbaşı gecesi için yemek planlamak ikinci ve yüzde 36 ile ağaç süslemek katılımcıların en çok önem verdikleri üçüncü etkinlik oldu.

En çok verilen hediyeler

Hediye vermek için en çok tercih edilen ürünler giyim ve aksesuarlar oldu. Bunu yüzde 64 ile parfüm ve kişisel bakım ürünleri ve yüzde 46 ile mücevherler takip ediyor.

​​​​​​​Yeni yıl hediyelerin alındığı kişiler içerisinde partnerler listenin başında yer alırken (yüzde 75), onları çocuklar (yüzde 62) takip ederek aile odaklı ve romantik kutlamaların önemini ortaya koyuyor.

Anneler (yüzde 55) babalardan (yüzde 43) daha fazla hediye alırken kardeşlerin de (yüzde 44) popüler alıcılar olması kültürel hediye verme normlarına ve aile bağlarının değerine işaret ediyor.

Katılımcıların yüzde 30'unun kendileri için hediye almayı tercih ettiklerini söylemesi de kendi kendine hediye vermeye yönelik bir eğilim olduğunu ortaya koyuyor.

Yarısı internetten satılıyor

Hediye satın alırken tercihlerine bakıldığında ise kullanılabilirlik (yüzde 42) ve kalite (yüzde 41) hediye seçiminde en çok önem verilen kriterler oldu.

Online platformlar ise yılbaşı hediyesi satın almak için en çok kullanılan kanallar oldu. Katılımcıların yüzde 57’si sevdiklerine yılbaşı hediyeleri almak için online mağazaları tercih ettiğini belirtti.