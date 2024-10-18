Yılda 600 milyon Euro'luk ihracat yükü taşıması planlanan ilk özel yük treni sefere başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pasifik Eurasia Demiryolu İşletmeciliği İstanbul-Budapeşte ilk yük trenini Halkalı İstasyonu'ndan uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, demir yollarının serbestleştirme sürecinin zorlu aşamalardan geçtiğini söyledi.

Uraloğlu, "İstanbul- Budapeşte parkurunda faaliyet gösterecek ihracat treni Türkiye parkurunda 278 kilometre, Bulgaristan parkurunda 406 kilometre, Romanya parkurunda 634 kilometre, Macaristan parkurunda da 231 kilometre olmak üzere toplam 1549 kilometre yol kat edecek. Bu seyahatini ise 4 günde tamamlayacak. Bu tren hattında faaliyetlerine başlayan Pasifik Eurasia bundan sonra aylık 60, yıllık 600 trenle, 22 bin tıra eşdeğer 600 milyon Euro değerinde 750 bin ton ihracat yükü taşımayı planlıyor" diye konuştu.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda 1,5 milyondan fazla yük taşındı

Uraloğlu, Çin-Türkiye arasında yaklaşık 8 bin 693 kilometrelik mesafe dikkate alındığında bu hat üzerinden konteynerlerin Çin'den Türkiye'ye 12 günde, Marmaray'ı da kullanarak Çin'den Avrupa'ya ise 18 günde ulaştığını anlattı.

Bakan Uraloğlu, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı kullanılarak açılışından bugüne kadar toplam 67 bin 281 TEU ve konvansiyonel taşımalar da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 502 bin tonun üstünde yük taşınmıştır. Bu miktarların önümüzdeki süreçte daha da artacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Demir yolu projesine uluslararası kredi kuruluşlarından yoğun ilgi

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın Çin-Türkiye ile Çin-Avrupa arasındaki yük taşımacılığında süreleri kısalttığından bahsederek, "Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli güzergahlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projemize uluslararası kredi kuruluşlarının yoğun ilgilerinin olduğunu görüyoruz. Dünya Bankası'nın yakın ilgisi var. 2025 yılının ilk aylarında bu projenin yapım sürecine başlanması hususunda somut adımları sürekli atıyoruz ve inşallah başlatmış olacağız. Tüm bu mevcut çalışmalarımız ve hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizle demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 287 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 590 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Uraloğlu, demir yolu yük taşımacılığının payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye çıkarmayı planladıklarına işaret ederek, "Demir yollarıyla yıllık ortalama 32 milyon ton olan yük taşımacılığını 448 milyon tona yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi ve hareket memuru şapkası takarak hareket diskini kaldırdı ve Türkiye'nin ilk özel uluslararası yük treninin hareket emrini verdi.