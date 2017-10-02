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Yıldırım: ABD ile dayanışmamızı teyit ediyorum

Başbakan Yıldırım, Las Vegas'taki silahlı saldırıya ilişkin, "ABD'nin dostu ve müttefiki Türkiye'nin Başbakanı olarak bu menfur saldırı karşısında Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve halkı ile dayanışmamızı teyit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım: ABD ile dayanışmamızı teyit ediyorum
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Başbakan Binali Yıldırım, Las Vegas'taki silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, "ABD'nin dostu ve müttefiki Türkiye'nin Başbakanı olarak bu menfur saldırı karşısında Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve halkı ile dayanışmamızı teyit ediyorum" dedi.

Kaynak: AA

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