Yıldırım: ABD kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı

18 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanlığı İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu.

ABD'nin Suriye'deki uygulamalarının müttefiklik hukukuna ters olduğunu söyleyen Yıldırım, "ABD, bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Terör örgütleriyle mücadele ederken aynı zamanda sosyal dokumuzu tahrip etmek isteyen uyuşturucu baronlarını da ihmal etmiyorsunuz. Özellikle büyük şehirlerde, okul etrafında uyuşturucu baronlarının maşaları maalesef gençlerimizi zehirlemek adına alçakça bir faaliyet içindeler.

Bugün Türkiye'de terör birinci gündem maddesi olarak konuşulmuyor. Başka konular ön plana çıktı. Ancak henüz işimiz bitmiş değil. Yüzlerce terör olayını gerçekleşmeden önlediniz. Bunun arkasında sağlam bir istihbarat var. Birimler arasında koordinasyon var.

Terör unsurlarının sınırlarımızı geçerek içeride terör faaliyetine girmesinin önüne geçecek tedbirleri önemsiyoruz. Terör konusundaki kararlılığımızı bütün dünyanın bilmesini istiyoruz.

NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin Suriye'deki uygulamaları ne yazık ki bu müttefiklik hukukuna terstir, yanlıştır. ABD, bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir.

"Terör ordusu oluşturulmasına izin vermeyiz"

ABD'den üç gün içerisinde birbirini tekzip eden açıklamalar geliyor. Tabii bunlar bir kafa karışıklığının ifadesi. Ancak Türkiye'nin kararlılığı açık ve nettir. Hudutlarımızın hemen güneyinde bir terör ordusu oluşturulmasına asla izin vermemiz söz konusu değildir. Bu konuda uluslararası hukuktan kaynaklanan ve milletimizin can ve mal güvenliğini esas alan, hudutlarımızın güvenliğini esas alan her türlü tedbir, hiç ama hiç rehavete kapılmadan hemen alınacaktır."

Ankara'dan ABD'ye yanıt: Türkiye asla sessiz kalamaz

ABD geri adım attı: Sınır gücü oluşturulmayacak