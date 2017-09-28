Yıldırım, İbadi ile görüşecek

28 Eylül 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak referandumunun ardından alınacak tedbirler ve bölge ülkeleriyle bu konuyla ilgili temaslara dair açıklamada bulundu.

"Bu kararı inatla alan referandumda ısrar eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'dir (IKBY), sonucun sorumluluğu da IKBY'ye ait olacaktır" diyen Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"IKBY'ye yönelik somut adımlar atılmaya başlandı, atılacak. IKBY yönetiminin Türkiye ofisinde görevli kişinin Kuzey Irak'tan dönmemesini bildirdik. Hudut kapılarını Irak merkezi yönetiminin devralmasının ardından Türkiye bundan sonra da ekonomik, ticari ilişkilerini Bağdat'la yürütecek. Abadi ile bunun kararını aldık. Kerkük ile ilgili sorunu önce kendileri halledecekler, sonrasında atılacak adımları birlikte gerçekleştireceğiz. Yakın gelecekte Abadi ile bir araya gelerek atılacak adımların koordinasyonunu hedefliyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım, İran, Irak ve Türkiye'nin bir araya gelerek üçlü bir zirve yapılmasının da söz konusu olabileceğini söyledi.

Kaynak: Reuters