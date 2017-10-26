Yıldırım: IKBY'nin alacağı karar, yaptıkları tahribatı telafi etmez

26 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Çankaya Köşkü'nde düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerine değindi.

Somali'de şubatta yapılan seçimlerde cumhurbaşkanlığına Muhammed Abdullah Fermacu'nun seçildiğini hatırlatan Yıldırım, Fermacu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle nisan ayında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunduğunu hatırlattı.

Yeni dönemde Somali Başbakanı olarak görev alan Hasan Ali Hayri'nin de Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğine değinen Yıldırım, üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da ileriye taşınmasına vesile olduğunu kaydetti.

"İkili ilişkileri tüm yönleriyle ele aldık"

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alındığını aktaran Yıldırım, özellikle iki ülke arasında güvenlik ve terörle mücadele konusunda var olan iş birliğinin daha da etkin hale getirilebilmesi konusunun değerlendirildiğini bildirdi.

Yıldırım, Somalili mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin, "Somali'nin geleceği bakımından hayati önemde olan, yapılması gereken işler, atılması gereken adımlar gerek güvenlik bakımından gerekse ülkenin altyapısının güçlendirilmesi, huzur ve kardeşliğin temini açısından kısa süre içinde Sayın Başbakanın, Sayın Cumhurbaşkanının yapmakta olduğu çalışmaları anlattılar, bize bu konuda kapsamlı bilgi verdiler." diye konuştu.

Somali ile ikili ilişkilerin geliştiğine, gelişmeye devam edeceğine işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu bağlamda Somali ile stratejik ortaklığı temel alan yeni iş birliği modelini benimsemiş durumdayız. Buna yönelik adımları atacağız. 2011 yılında devlet kurumlarının inşası başta olmak üzere güvenlik, kalkınma çabalarına ülkemiz, Somali'de çok önemli katkı vermiştir. Amacımız, kendi ayakları üzerinde durabilen, uluslararası toplumda hak ettiği yeri almış bir Somali devletinin oluşmasıdır. Bunun için bundan sonra da çabalarımız aynı şekilde devam edecektir."

"Somali'nin geleceği için tek ses, tek vücut haline gelinmesi önemli"

Başbakan Yıldırım, Somali'de gelecek dönemde federal hükümetle federe yönetimler arasındaki uyum ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin, ülkenin geleceği ve ülke çıkarları için tek ses, tek vücut haline gelinmesinin önemine dikkati çekerek, diğer yandan terörle mücadele mimarisinin yeniden oluşturulması, altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi, reformların hayata geçirilmesi ve anayasa konusunun ele alınması gerektiğini vurguladı.

Somali yönetiminin liderliğinde, uluslararası toplumun katkılarıyla sahada yürütülecek somut çalışmalarla bu meselelerin üzerinden gelinmesinin mümkün olacağını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu samimi düşüncemizi hem Somalili dostlarımızla hem de temasta olduğumuz uluslararası camiayla her fırsatta paylaşıyoruz. Şüphesiz uluslararası bir askeri varlığın, Somali'de ilanihaye barışı ve güvenliği sağlaması mümkün değildir. Şu anda Afrika Birliği Barış Gücü (AMİSOM) bir görev ifa ediyor ama bunun sürdürülebilir bir konu olmadığı, asıl güvenliğin ülke içinde oluşturulacak barış ve kardeşlik ortamıyla ve güvenlik altyapısının geliştirilmesiyle mümkün olacağını biliyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'nin, ülkede tesis ettiği eğitim altyapısı, eğitim imkanları marifetiyle gerekli eğitimleri vermeye ve bu anlamda güvenliği sağlama yönündeki gayretlerinize sonuna kadar destek olduğunu hazır olduğunu ifade etmek isterim."

"Irak hükümetinin talebine destek veriyoruz"

Başbakan Yıldırım, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin dünkü Türkiye ziyareti hatırlatılarak, "Kuzey Irak yönetiminin baypas edileceği alternatif bir güzergahtan bahsediliyordu, bu konuda somut bir plan konuşuldu mu?" sorusuna Yıldırım, "Irak önemli tabii. Sayın İbadi ülkemize bir ziyaret yaptı, Cumhurbaşkanımız ile bizimle görüşmeler gerçekleştirdi. Irak Anayasası'na göre, hudut kapılarının yönetimi, kontrolü merkezi hükümete aittir. Bu çerçevede Irak hükümeti de havaalanlarının, hudut kapılarının kuzey bölgesel yönetiminden alınarak, kendi kontrollerine geçmesi için bir çalışma başlatmıştır." karşılığını verdi.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda biz, Merkezi Irak Hükümeti'nin bu talebine yönelik gerekli desteği veriyoruz. Dolayısıyla Irak'a ana girişimiz olan Habur kapısının, Halil İbrahim kapısının Irak Merkezi İdaresi'ne teslim edilmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Tabii bu sınır kapısının kontrolünün Irak Merkezi Hükümetine geçmesiyle beraber mevcut güzergah Kuzey Irak'tan devam etmekte ve oradan Kerkük'e, Bağdat'a uzanmaktadır. Bunun yanı sıra yine Habur'un biraz daha batısından yeni bir güzergahın da açılması konusunu görüştük. Irak tarafı da müspet bakıyor ve bu kapının açılması konusunda da birlikte çalışacağız. Bunun kararını da aldık."

"Kuzey Irak yönetiminden gelen referandum sonuçlarını dondurma talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Kuzey Irak yönetimi ne karar alırsa alsın, artık bugün geldiğimiz noktada onların alacağı kararın yaptıkları tahribatı telafi edecek bir sonuç doğurmayacağı aşikardır. Yanlış hesap yapmışlardır. Yanlış hesap da Ankara'dan, Bağdat'tan, Tahran'dan geri dönmüştür. Bundan sonra İran, Türkiye, Irak olarak bölgenin huzuru, güvenliği, terörle mücadele için daha etkin bir çalışma içerisinde olacağız." dedi.

Kaynak: AA