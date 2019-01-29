Yıldırım: Meclis Başkanlığını bırakacağım

29 Ocak 2019

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağım." dedi.

Yıldırım, "Benim duruşum bellidir. Duruşum millete hizmettir. Duruşta bir sorun yok. Duruş başka, omurgasızlık başka. Ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım. Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım. Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, HDP'nin İstanbul'da aday göstermemesi ile ilgili ise, "Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin, bunu seçimlerde de göreceğiz." dedi.

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Kaynak: AA