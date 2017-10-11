Yıldırım: Sınırımızda yeni bir baş ağrısı oluşturulmaya çalışılıyor

11 Ekim 2017

Yıldırım, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) "Vizyoner 2017 Programı" gala yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayileşme ve kalkınma sürecine çok önemli katkılar sunan MÜSİAD'ı tebrik ederek, başarılar diledi.

Yaptığı konuşmada gündemdeki hemen her konuda değinen Yıldırım, Kuzey Irak ve Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti.

"Bölgede yeni planların, gözümüzün önünde nasıl hayata geçirilmeye çalışıldığını görüyorsunuz." diyen Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

"Güney sınırlarımızda yeni bir kuşak oluşturulmaya çalışılıyor, yeni bir baş ağrısı oluşturulmaya çalışılıyor hem Irak'ta hem Suriye'de; ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bu bizim milli güvenlik meselemizdir. Ülkemizin, milletimizin geleceğidir. Onun için bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız."

Devlet 60 milyarlık yatırım yaptı

Başbakan Yıldırım, 2017 sabit fiyatlarıyla devletin bir yılda 60 milyar liralık yatırım yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"2017'de 128 milyar liraya çıkmışız, yıllık yatırım. Tam bir kat fazla ama özel sektörünkine asıl dikkat çekmek istiyorum. Biz, iki katına çıkarmışız. Siz ne yapmışsınız? 2002 yılında 182 milyarlık bir yılda yatırım yaparken, 2017'de 4 kat artırmışsınız 801 milyar lira yatırım yapmışsınız. Ülkeyi kalkındıran, ekonomiyi büyüten, istihdamı arttıran yine sizsiniz. Biz sadece organizasyon yapıyoruz. Rakamlar ortada. Biz alt yapı yapıyoruz. Yolu biz yapıyoruz, havaalanını biz yapıyoruz, okulu, hastaneyi biz yapıyoruz. Ama onun üzerindeki araçları, makinaları, üretimi siz yapıyorsunuz. Rakamlar bunu ortaya koyuyor. Kamu, zannederler ki dünyanın yatırımını yapıyor. Asıl yatırımı özel sektör yapıyor, devletin sesi çok çıkıyor. Gizli kahramanlar, sessiz kahramanlar bu salonda. MÜSİAD yapıyor, diğerleri yapıyor. Bu ülke için taş üstüne taş koyan herkesin, başımın gözümün üzerinde yeri var. Yeter ki çalışın, üretin, bir vatandaşımıza daha fazla iş verin. Ne istiyorsanız emrinizdeyiz."

MTV konuşuldu, OVP güme gitti

Yıldırım, Orta Vadeli Programı'nın (OVP) açıklandığı gün Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüzde 40'lık zammının daha çok konuşulduğunu hatırlattı ve "Gariplerim, o kadar hazırlandılar. MTV konuşuldu, OVP güme gitti" dedi.

"Öğrencilerin kaderini bir sınavın stresine bağlamak istemiyorum"

Başbakan Binali Yıldırım, Wow Hotel'de MÜSİAD "Vizyoner 2017 Programı"nın gala yemeğinde yaptığı konuşmasında, "(TEOG) Bir sınavla öğrencilerin bir sonraki adımını belirlemek öğrencilere de haksızlıktır, okula da haksızlıktır, veliye de haksızlıktır. Bu bir süreç. Ta ilkokula başladığı günden başlıyor, orta öğretim yani bizim anladığımız şekliyle lise yıllarına gelinceye kadar öğrencinin şekillenmesi lazım. Kabiliyeti ne, nereye gidecek? Bunu da aile, okul, öğrenci birlikte inşa edecek. İşte yapmak istediğimiz bu. Bir sınav yaparak, kaderini bir sınavın stresine öğrencileri bağlamak istemiyoruz." dedi.

"Gençlerimize iş bulmamız lazım"

"Gençlerimize iş bulmamız lazım, iş bulamadığımız her gencimizin bu ülkeye gönlü kırılıyor, geleceğe olan ümidi azalıyor ve bunu da terör örgütleri çok iyi kullanıyor maalesef." diye konuşan Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

"Ama Allah'a şükür orada da büyük mesafe aldık. Bakın 2016'da dağa çıkarılan genç sayısı 600 iken 2017'de sadece 70. Orada da önemli gelişmeler var ama o güvenlik boyutuyla alınan tedbirlerle sürdürülebilir değil, arkasından o gençleri hayata bağlamamız lazım, onun için daha çok çalışacağız, daha çok yatırım yapacağız, daha çok üretim yapacağız, daha çok ürettiğimizi satacağız."

Kaynak: AA