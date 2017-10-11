Yıldırım: Temennimiz ilişkilerin normalleşmesi

11 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Valiler Toplantısında ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yıldırım, "ABD, vize uygulamasını askıya aldı. Bizde ülkemize yakışanı yaparak aynı şekilde karşılık verdik. Sorunun çözümü için diyaloğumuz devam ediyor. Sağduyuyu elden bırakmayacağız. Temennimiz ilişkilerin normalleşmesi" dedi.

53 bin kişiye ülkeye giriş yasağı

Terörle mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin Yıldırım, "Son bir yılda teröre karşı 42 bin 650 operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Bu faaliyette 298 bin polis, asker ve güvenlik korucusu aktif görev aldı. Bu sene başından itibaren bin DEAŞ mensubu tutuklandı. 146 ülkeden 53 bin kişinin üzerinde terör zanlısına ülkeye giriş yasağı getirildi" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, devam eden İdlib operasyonu ve Kuzey Irak'taki referanduma dair ise, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Suriye'de oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun farkındayız. Kuzey Irak'taki referandum bölgesel barışı ve ulusal güvenliğimizi tehdit etmekte" şeklinde konuştu.

"Usule bakarsanız iş yapamazsınız"

Valilerden kentleri için daha çok çalışmalarını isteyen Başbakan Yıldırım, valilere hitaben şu ifadeleri kullandı: "Milletin işlerini yaparken şekil hatası, usul hatası yapmaktan korkmayın. Sahada işler mevzuata göre olmaz. Usule bakarsanız iş yapamazsınız. Bir tercih yapmak durumundasınız, iş mi yapacaksınız, yoksa mevzuata mı sarılacaksınız?"