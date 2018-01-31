Yıldırım'dan Macron'a Afrin yanıtı

31 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.

Basına kapalı görüşme 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Başbakan Yıldırım ve Hariri ortak basın toplantısın düzenledi.

Toplantıda Zeytin Dalı Harekatı için "İşgale dönerse karşı çıkarız" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt verdi.Yıldırım, Fransa'nın düşüncesi sakat, işgal yok" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

- Zeytin Dalı Harekatı hakkında sayın başbakanı bilgilendirdim. Operasyonun amacı terör örgütlerini yok etmek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Hedef Suriye'nin toprak bütünlüğü. Hedefimiz ülkemize yönelik roketli saldırıları bertaraf etmek. Aynı zamanda Afrin bölgesine yerleşmiş olan PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerini temizlemek. ÖSO askerleriyle birlikte TSK bu operasyonu gerçekleştiriyor.

- Terör örgütü orada burada sivillere zarar veriliyor diye kara propaganda yapılıyor. Asıl zarar görevn sivil vatandaşlarımız. Daha bugün Hatay'da gerçekleşen roketli saldırıda 17 yaşındaki Fatma Avlar isimli vatandaşımız zarar görmüştür. Göründüğü gibi zarar gören siviller bölgedekiler değil Türkiye'deki vatandaşlarımızdır. Bu operasyonun ne kadar haklı temellere dayandığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bölgesel gelişmeler ele alındı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri ise Suriye'de tüm halkın ve özellikle sığınmacıların haklarını koruyacak ve toprak bütünlüğünü sağlayacak bir çözümden yana olduklarını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Hariri, Çankaya Köşkünde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Hariri, Yıldırım ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri detaylıca ele alma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

İki hafta önce terör eylemine bulaşan bir kişinin Türk otoriteleri tarafından yakalanarak Lübnan'a teslim edilmesinden dolayı teşekkürlerini ileten Hariri, bu durumun iki ülkenin güvenlik konusunda iş birliğinin ne kadar ileri düzeyde olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Lübnan silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak Roma Konferansı'nda Türkiye'nin desteğini önemsediklerinin altını çizen Hariri, ayrıca Paris Konferansı ile Lübnan'ın alt yapısının yeniden inşasıyla ilgili ortaya konan projeye Türkiye'nin de katılımının kendileri için önemli olduğunu, bu bağlamda Türk yetkililere davette bulunduklarını anlattı.

Hariri, Lübnan'daki yatırımların üçte birini özel sektör eliyle tamamlamayı planladıklarını söyledi.

"ABD'nin Kudüs kararı kabul edilemez"

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını da değerlendiren Hariri, şunları kaydetti:

"Bu bizim açımızdan da kabul edilebilir bir şey değil. Bizler Filistin'de iki devletli bir çözümden ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasından yanayız.

Suriye'de de tüm halkın ve özellikle sığınmacıların haklarını koruyacak ve toprak bütünlüğünü sağlayacak bir çözümden yanayız. Savaştan kaçan çok sayıda Suriyeli'ye bildiğiniz gibi ev sahipliği yapmaktayız ve bizler de bu kişilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmelerini arzu ediyoruz. Türkiye ile sığınmacıların yükü konusunda ortak işbirliğini ve bu bağlamda yakın zamanda yapılacak konferansı önemsiyoruz."