ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Yıldırım'dan Trump'a tepki

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit sözleri için, "ABD Başkanı işi zıvanadan çıkarmış görünüyor. Her ülke egemendir, bağımsız karar verecek yetkinliğe sahiptir" dedi.

Yıldırım'dan Trump'a tepki
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nda yapılacak olan oylama öncesi tehditkar sözlerine tepki gösterdi.

"ABD Başkanı işi zıvanadan çıkarmış görünüyor" diyen Yıldırım, "Her ülke egemendir, bağımsız karar verecek yetkinliğe sahiptir." dedi.

Yıldırım, "BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada ABD yalnız kaldı" şeklinde açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs tasarısı lehine oy kullanacak BM üyesi ülkelere finansal desteği kesme tehditinde bulunmuştu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.