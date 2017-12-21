Yıldırım'dan Trump'a tepki
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit sözleri için, "ABD Başkanı işi zıvanadan çıkarmış görünüyor. Her ülke egemendir, bağımsız karar verecek yetkinliğe sahiptir" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nda yapılacak olan oylama öncesi tehditkar sözlerine tepki gösterdi.
"ABD Başkanı işi zıvanadan çıkarmış görünüyor" diyen Yıldırım, "Her ülke egemendir, bağımsız karar verecek yetkinliğe sahiptir." dedi.
Yıldırım, "BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada ABD yalnız kaldı" şeklinde açıklamada bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs tasarısı lehine oy kullanacak BM üyesi ülkelere finansal desteği kesme tehditinde bulunmuştu.