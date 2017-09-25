Yıldırım'dan "Türk Dil Bayramı" mesajı

25 Eylül 2017

Başbakan Binali Yıldırım, "Kardeş ülke ve toplulukları kaynaştıran Türkçenin bir medeniyet, edebiyat, eğitim, kültür ve bilim dili olarak geliştirilmesi ve nesilden nesile aktarılarak yaşatılması en önemli sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldırım mesajında dilin, birlik ve beraberliğin temeli, kültürün ana unsuru olduğunu belirtti.

Milletin ortak hafızasını, hatıralarını, duygu ve düşüncelerini, gelenek ve göreneklerini yansıtan bir ayna olan Türkçenin geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğuna işaret eden Yıldırım, dünyanın en eski dillerinden biri olan Türkçenin konuşulduğu coğrafyanın genişliği, konuşan nüfusun büyüklüğü ve kelime zenginliği açısından dünyanın en yaygın, en önemli dilleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım, nice mütefekkir, alim ve şairin, yüzyıllar boyunca dili nakış nakış işlediğini, Türkçenin gelişmesinde ve medeniyetin inşasında büyük pay sahibi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Kardeş ülke ve toplulukları kaynaştıran Türkçenin bir medeniyet, edebiyat, eğitim, kültür ve bilim dili olarak geliştirilmesi ve nesilden nesile aktarılarak yaşatılması en önemli sorumluluğumuzdur. Çalışmaları ve eserleriyle topluma rehberlik yapan Türk Dil Kurumunun, eğitim kurumlarımızın, eğitimcilerin, yazar ve şairlerin, bilim adamlarının, sanatçıların, aydınların ve medya kuruluşlarının, dilimize sahip çıkma şuurunun toplumda yerleşmesi amacıyla gayretlerini sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Türk Dil Bayramı'nı kutluyor, bütün vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: AA