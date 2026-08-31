Yıllarca otomobil diye bindiği Mercedes'i beyaz eşya çıktı

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2018 yılında Trabzon'dan 2006 model Mercedes marka bir otomobil satın alan ve yıllarca aracının vergisini ödeyip, muayenesini ve kaskosunu yaptıran Selim Calap, geçen yıl trafik cezası olup olmadığını kontrol etmek için e-Devlet'e girince aracının üzerinde hak mahrumiyeti bulunduğunu gördü.

Calap, yaptığı araştırmada Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinde araçla bağlantılı 2010 yılından bu yana devam eden bir dava dosyası bulunduğunu da öğrendi.

Gerçek araştırma yapılınca ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde şasi numarası veya donanımında herhangi bir oynama olmayan Mercedes'in Türkiye'ye beyaz eşya olarak sokulduğunu belirten Calap, "Beyaz eşya olayı şok etkisi oluşturdu. Neticede arabamız var ama beyaz eşya olarak gözüküyor. Beyaz eşya ama hani buzdolabı mı, çamaşır makinesi mi vs. bunu bilemiyorum. Bize söylenen beyaz eşya olduğuydu. Şu an mağdur durumdayız. Aracımızı satmak istesek satamıyoruz. İnşallah önümüzdeki mahkeme sürecinde bu iş çözülür diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

Ekspertizde ortaya çıkmadı

Aracın 2018'de satın alınması sırasında ekspertiz işlemlerini yapan oto ekspertiz uzmanı Sami Tarcan da şasi numarasında herhangi bir oynama tespit etmediklerini belirterek "Hak mahrumiyeti konmasının sebebini araştırdığımızda aracın gümrükten beyaz eşya olarak sokulduğunu öğrendik. Gümrük vergisini düşük ödemek için orada bir katakulli yapılmış" dedi.

Aracın "çenç" olmadığını belirten Tarcan, şasi numarasında oynama tespit edilmesi halinde araca el konulabileceğini söyledi.

Binlerce araç için benzer iddia

Calap, kendi aracıyla bağlantılı dosyada yaklaşık 1000 mağdur bulunduğunu, benzer şekilde Türkiye'ye getirildiği öne sürülen araçlarla ilgili toplam mağdur sayısının ise 10 bine ulaşabileceği yönünde duyum aldığını söyledi.

Tarcan da Calap'ın aracının bulunduğu dosyada bin 85 müşteki olduğunu belirterek benzer durumda yaklaşık 10 bin araç bulunduğu yönünde bilgi aldıklarını ifade etti.

İkinci el araç alacaklara uyarı

Tarcan'a göre bu tür bir gümrük sorununun standart ekspertiz işlemi sırasında anlaşılması mümkün olmayabilir. İkinci el araç alacakların öncelikle şasi numarasını kontrol ettirmesi gerektiğini belirten Tarcan, aracın gümrükten mi yoksa bayiden mi çıktığının ve vergi barışından yararlanıp yararlanmadığının da araştırılmasını önerdi.

Bayi çıkışlı olmayan araçlarda yetkili servis kayıtlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Tarcan, gerekli durumlarda araç sahibiyle birlikte vergi dairesinden de araştırma yapılmasının ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçebileceğini ifade etti.