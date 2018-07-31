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YKS sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

YKS sonuçları açıklandı
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ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıkladı. Sonuçlara, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan 2018-YKS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil Oturumu'nun İngilizce Testi'nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için "C" olarak ilan edilen doğru cevabın "D" olarak düzeltilmesine karar verildi. 

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. 

Kaynak: AA

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