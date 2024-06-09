'YKS soruları sızdı' iddiasına hem yalanlama hem soruşturma

Türkiye ve KKTC'de 245 sınav merkezinde 3 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) süreci sona erdi. Sosyal medyada, soruların sızdırıldığına dair iddialar yayıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, iddialar üzerine yazılı açıklama yayınlayarak haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu 2024 YKS başarıyla tamamlanmıştır. Bu büyük organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sorularının sızdırıldığına ilişkin gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS TYT ve AYT sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.