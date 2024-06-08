YKS'nin ilk oturumu tamamlandı

Adayların saat 12.45'e kadar sınavdan çıkışlara izin verilirken daha sonra buna sınav bitim saati olan 13.00'e kadar izin verilmedi.

Bazı öğrenciler, belirlenen ilk çıkış saatinde sınav salonundan ayrılırken, bazı adaylar sürenin sonuna kadar soru çözmeye devam etti. TYT'de adaylar, kendilerine yöneltilen Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 soruyu 165 dakikada yapmaya çalıştı.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) yarın yapılacak.