Yol çalışması yapılan noktalarda sürüş hızına dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-5. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 19-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 8-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak yapımı ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki şev temizliği nedeniyle trafik akışı kısa sürelerle durdurularak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.