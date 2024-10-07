Yol onarım ve bakım çalışması noktalarına dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 125-130. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı Kavşağı 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolundaki çalışmalar sebebiyle Ankara ve Niğde istikametlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde (Havza Tüneli) bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Burdur-Antalya yolunun 17-18. kilometrelerindeki genişletme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.