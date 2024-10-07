Yol onarım ve bakım çalışması noktalarına dikkat!
İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Kavşağı 2-6. kilometrelerinde orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışması sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritlerden gerçekleştiriliyor. Sağlıklı bir sürüş için kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 125-130. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı Kavşağı 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden kontrollü sürdürülüyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolundaki çalışmalar sebebiyle Ankara ve Niğde istikametlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde (Havza Tüneli) bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Burdur-Antalya yolunun 17-18. kilometrelerindeki genişletme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.