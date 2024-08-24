'Yol verme' tartışmasına para cezası

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yol verme nedeniyle tartışan servis aracı şoförü ile motosiklet sürücüsüne toplam 4 bin 392 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülere yönelik yapılan incelemede, Esenyurt'taki bir cadde üzerinde servis aracı şoförü ile motosiklet sürücüsünün yol verme meselesinden tartıştığı belirlendi.

Yakalanan iki sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ''tehlikeli şekilde şerit değiştirmek'' ve ''saygısızca araç kullanmak'' maddelerinden toplam 4 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.