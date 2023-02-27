YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyeti, inceleme yapmak üzere bugün bölgeye gidecek. YSK heyeti, bölgedeki seçmenin durumu ve seçim güvenliği raporlaştıracak.
YSK, deprem bölgelerinin şartlarını yerinde gözlemlemek için depremden hasar gören illere gidecek. Depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzerinde bir rapor hazırlanacak. Söz konusu rapor YSK'da ele alınacak.
Sandıklar için konteynerler oluşturulması gündemde
Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde oy kullanacağı YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak.
Çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelecek. Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında.
Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor.
11 ilin milletvekili sayılarının ise değişmeyeceği ifade ediliyor.
Mevzuat değişikliğine gidilebilecek
YSK, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek.
AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek.