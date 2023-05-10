YSK, jandarma ve polisin seçim sonuçlarını toplama kararına 'hayır' dedi
YSK, İçişleri Bakanlığı'nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde GAMER sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.
Yüksek Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.
İçişleri Bakanlığı, 14 Mayıs'ta sandık sonuçlarının polis ve jandarma tarafından alınıp excel tablosu haline getirilerek, GAMER'e gönderilmesini kararlaştırmıştı.
Daha önce YSK'ye başvuran İçişleri Bakanlığı sandık bilgileri ile il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarını istemiş, YSK, bakanlığın yaptığı başvuruyu “Seçim, seçim kurullarının işidir. GAMER'in seçim görevi bulunmuyor” diyerek reddetmişti.