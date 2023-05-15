YSK: Seçim ikinci tura gitti!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.

Yener'in söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

- Saat 15:15 itibariyle sandık oranı yüzde 100 açıldı. Katılım oranı 88.92. Yurtdışında yüzde 52.69 katılım gerçekleşti. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sayın Oğan'ın yüzde 5.17 ve Sayın İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür.

- 35 bin 874 oyun tamamının Sayın Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49.54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verildiğine kabul etmemiz halinde yüzde 44.85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6271 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadı görülmüş.

- Daha önceden ilan edilen seçim takvimine 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

- Kurulumuzun az önce aldığı karar ile son 2'ye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine, bir sonra gelen adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17'den 20'ye çekilmesine karar verilmiştir.

- Oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmayıp, sıralamalarındaki adayların bir önceki adayın yarıştan devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde aldığımız kadar var. Erdoğan birinci, Kılıçdaroğlu da ikinci sırada pusulada yer alacaktır. Propaganda süreci başlamıştır.

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