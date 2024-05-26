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YSK sonuçları iptal etmişti: Seçimler haftaya yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimleri yenileme kararı aldığı 3 ilçe ve 4 beldede 2 Haziran Pazar günü belediye başkanlığı seçimi yapılacak.

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31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarına itirazlar üzerine YSK, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde seçimlerin yenilenmesini kararlaştırmıştı.

ANKA haber ajansında yer alan habere göre, bu yerleşim birimlerinde yerel seçimler 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. 

Pınarbaşı'nda seçim yarışı ağırlıklı olarak CHP ve MHP, Hilvan'da AKP ve DEM Parti, Güzelyurt'ta ise AKP, MHP ve İYİ Parti adayları arasında yapılıyor.