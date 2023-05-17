YSK yalanladı: Asılsız iddialara itibar etmeyin

YSK Başkanı Ahmet Yener sosyal medyada paylaşılan bazı bölgelerdeki sandıklarda oyların başka partilere yazıldığı iddialarına ilişkin açıklamalrda bulundu.

Yener'in konuşmasından öne çıkanlar:

Seçim sonuçlarıyla ilgili süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır.

Sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli.

YSK, itirazları yasanın ön gördüğü sürede görüşüp sonlandıracaktır.

298 sayılı, 6271 sayılı ve 2839 sayılı yasalar uyarınca seçim takviminin başlangıcından seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamalar siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmektedir.

Bu süreçte seçmen listelerinin kesinleştirilmesi işlemleri tüm aşamalarında siyasi partilerimizce support üzerinden paylaşılmıştır.