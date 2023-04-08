YSK'da kura çekimi! Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partiden Emek Partisi ve Hür Dava Partisi'nin seçimlere katılmayacağını bildirdiklerini, bugün de Demokratik Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi'nin de kura çekimine katılmayacağını kaydetti.

İki aşamalı yapılan kurada ilk aşamada, siyasi partiler ve ittifakların yer aldığı fanustan çekim yapıldı. Bu aşama tamamlandıktan sonra ittifakların içerisindeki partilerin sıralamasına ilişkin kura çekimine geçildi.

Kura çekimi sonuçlarına göre siyasi partiler ve ittifakların sıralaması şu şekilde oldu:

İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri

1. sıra Yeni Türkiye Partisi

2. sıra Türkiye Değişim Partisi

3. sıra Millet Partisi

4. sıra Hak ve Özgürlükler Partisi

5. sıra Sosyalist Güç Birliği İttifakı

6. sıra Genç Parti

7. sıra Memleket Partisi

8. sıra Cumhur İttifakı

9. sıra Emek ve Özgürlük İttifakı

10. sıra Büyük Türkiye Partisi

11. sıra Adalet Birlik Partisi

12. sıra Anavatan Partisi

13. sıra Yenilik Partisi

14. sıra Halkın Kurtuluş Partisi

15. sıra Milli Yol Partisi

16. sıra Vatan Partisi

17. sıra Güç Birliği Partisi

18. sıra Millet İttifakı

19. sıra ATA İttifakı

20. sıra Bağımsız Türkiye Partisi

İttifakların kendi içindeki sıralamaları

Ata İttifakı



Zafer Partisi - 2. sıra

Adalet Partisi - 1. sıra

Cumhur İttifakı

Büyük Birlik Partisi (BBP) - 1. sıra

AK Parti - 2. sıra

Yeniden Refah Partisi (YRP) - 3. sıra

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - 4. sıra

EMEK ve Özgürlük İttifakı

Yeşil Sol Parti - 1. sıra

Türkiye İşçi Partisi (TİP) - 2. sıra

Millet İttifakı

Gelecek Partisi - 1. sıra

Demokrat Parti (DP) - 2. sıra

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) - 3. sıra

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - 4. sıra

İYİ Parti - 5. sıra

Oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Siyasi partiler listelerini 9 Nisan’a kadar teslim edecek

İttifaklar ve siyasi partiler, milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak.

Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek. Bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu için de son gün yine pazar günü olacak. Yüksek Seçim Kurulu aynı gün partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak. 19 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek.

Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi

Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.