YSK'da kura çekimi! Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Son dakika gelişmesi...Siyasi partiler ve ittifakların 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Cumhur İttifakı 8. sırada, Millet İttifakı ise 18. sırada yer alacak..
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partiden Emek Partisi ve Hür Dava Partisi'nin seçimlere katılmayacağını bildirdiklerini, bugün de Demokratik Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi'nin de kura çekimine katılmayacağını kaydetti.
İki aşamalı yapılan kurada ilk aşamada, siyasi partiler ve ittifakların yer aldığı fanustan çekim yapıldı. Bu aşama tamamlandıktan sonra ittifakların içerisindeki partilerin sıralamasına ilişkin kura çekimine geçildi.
Kura çekimi sonuçlarına göre siyasi partiler ve ittifakların sıralaması şu şekilde oldu:
İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri
1. sıra Yeni Türkiye Partisi
2. sıra Türkiye Değişim Partisi
3. sıra Millet Partisi
4. sıra Hak ve Özgürlükler Partisi
5. sıra Sosyalist Güç Birliği İttifakı
6. sıra Genç Parti
7. sıra Memleket Partisi
8. sıra Cumhur İttifakı
9. sıra Emek ve Özgürlük İttifakı
10. sıra Büyük Türkiye Partisi
11. sıra Adalet Birlik Partisi
12. sıra Anavatan Partisi
13. sıra Yenilik Partisi
14. sıra Halkın Kurtuluş Partisi
15. sıra Milli Yol Partisi
16. sıra Vatan Partisi
17. sıra Güç Birliği Partisi
18. sıra Millet İttifakı
19. sıra ATA İttifakı
20. sıra Bağımsız Türkiye Partisi
İttifakların kendi içindeki sıralamaları
Ata İttifakı
Zafer Partisi - 2. sıra
Adalet Partisi - 1. sıra
Cumhur İttifakı
Büyük Birlik Partisi (BBP) - 1. sıra
AK Parti - 2. sıra
Yeniden Refah Partisi (YRP) - 3. sıra
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - 4. sıra
EMEK ve Özgürlük İttifakı
Yeşil Sol Parti - 1. sıra
Türkiye İşçi Partisi (TİP) - 2. sıra
Millet İttifakı
Gelecek Partisi - 1. sıra
Demokrat Parti (DP) - 2. sıra
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) - 3. sıra
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - 4. sıra
İYİ Parti - 5. sıra
Oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.
Siyasi partiler listelerini 9 Nisan’a kadar teslim edecek
İttifaklar ve siyasi partiler, milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak.
Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek. Bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu için de son gün yine pazar günü olacak. Yüksek Seçim Kurulu aynı gün partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak. 19 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek.
Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi
Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.