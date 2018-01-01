YSK'dan İYİ Parti'ye ret

01 Ocak 2018

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kütüklerini, talep eden İyi Parti’ye vermedi. YSK, gerekçe olarak ise seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanan partilere verilmesini gösterdi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ise, bu duruma tepki göstererek, partilerinin seçime girebilme hakkı kazandığının altını çizdi.

Konuya ilişkin Aytun Çıray'ın adına İYİ Parti sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

İYİ Parti, 1. Olağan Kurultayı öncesi YSK'den seçmen kütükleri talep edilmiştir.

YSK cevaben, seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanmamız halinde verileceğini bildirmiştir.

Yasak olarak bir partinin seçime girebilme yeterliliği kazanabilmesi için 1. Olağan Kurultay'ını yapmış olması ve 31 il ile bu illerin merkez ilçesi dahil 1/3'ünde teşkilatlanması gerekmektedir.

Teşkilatlanmanın tamamlanma şekli ise; kuruluşu gerçekleştirilen yeterli sayıdaki ilçenin kuruluş bildirgesine bağlı bulunduğu ilçe dernekler masasına teslim edilmesidir.

İYİ Parti, 10.12.2017 tarihinde, 1. Olağan Kurultayını yapmış ve Kurultay 12.12.2017 tarihinde kesinleşmiştir. Ayrıca 41'den fazla ilde ve merkez ilçeler dahil 1/3 ilçede teşkilatlanmayı tamamlamış olur, 6 aylık bekleme süresi sonunda seçime girebilme hakkı kazanmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla duyuruyoruz.